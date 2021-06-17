Астон Вилла объявила о подписании соглашения с бывшим защитником Интера Эшли Янгом. Он достался "львам" бесплатно.

Новый контракт 35-летнего игрока с клубом рассчитан на 1 год, сообщает официальный сайт Астон Виллы.

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Эшли Янг уже имел опыт выступлений за "львов" с 2007 по 2011 год. В футболке Астон Виллы защитник провел 190 матчей во всех турнирах, отличился 37 забитыми мячами и 59 ассистами. Позже играл за Манчестер Юнайтед и Интер. Ряды "нерадзурри" он покинул на правах свободного агента, поэтому достался "вилланам" бесплатно.

Напомним, Астон Вилла по итогам сезона 2020/21 заняла 11-ю строчку в Премьер-лиге Англии. В июне клуб оформил рекордный трансфер в своей истории, подписав вингера Норвича Эмилиано Буэндиа за 35 млн фунтов.

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