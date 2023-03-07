Барселона как юридическое лицо может пострадать. Следствие считает, что в деле видны явные признаки коррупции.

Прокуратура подаст иск на Барселону за выплату 7 миллионов бывшему вице-президенту судейского комитета Энрикесу Негрейре. Об этом информирует El Pais.

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В иске будет указано, что ответственность за преступление несут как клуб, так и бывший президент Жозеп Мария Бартомеу. Сообщается, что прокуратура подаст иск как на Бартомеу, так и на Негрейру. Следствие считает, что в деле видны явные признаки коррупции.

По данным прокуратуры преступление носило непрерывный характер с 2010 года. Команда Бартомеу положила конец этой практике лишь в июле 2018 года.

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