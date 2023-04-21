Первый матч между английской и испанской командой закончился вничью 2:2. Путевка в следующий раунд разыгрывалась именно в этом матче. Манчестер Юнайтед лишился нескольких важных игроков перед встерчей. Варан и Мартинес получили травмы, а Бруну отбывал дисквалификацию. Игра для подопечных Эрика Тен Хага началась с ошибки Магуайр и Де Хеа, привезших гол в свои ворота. На этом ужасы не закончились. Севилья еще дважды забила в ворота Манчестер Юнайтед.

МЮ проиграл Севилье и позорно вылетел из Лиги Европы – неуклюжего Магуайра задушили, ужас Де Хеа, голод без Бруна

В полуфинале подопечные Хосе Луиса Мэндилибара сыграют против Ювентуса. Первая встреча состоится 11 мая, а ответный матч запланирован на 18 мая.