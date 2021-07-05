"Я могу винить только себя. Мне нужно играть на таком уровне, чтобы проблемой было не ставить меня в состав.

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Я никого не обвиняю, кроме себя. Работа с Моуринью – замечательный опыт, я узнал от него очень много", – признался хавбек в интервью Goal.

Напомним, что Деле Алли после назначения Особенного в Тоттенхэм быстро стал любимцем португальского специалиста. Однако, вскоре англичанин перестал быть ведущим исполнителем "шпор" и прочно обосновался на скамейке запасных.

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