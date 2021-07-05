"Я можу звинувачувати лише себе. Мені потрібно грати на такому рівні, щоб проблемою було не ставити мене в склад.

Тоттенхем оголосив про призначення Ешпіріту Санту – "шпори" перебрали 4 тренерів після звільнення Моурінью

Я нікого не звинувачую, окрім себе. Робота з Моурінью – чудовий досвід, я дізнався від нього дуже багато", – зізнався хавбек в інтерв'ю Goal.

Нагадаємо, що Деле Аллі після призначення Особливого в Тоттенхем швидко став улюбленцем португальського фахівця. Проте, невдовзі англієць перестав бути провідним виконавцем "шпор" і міцно влаштувався на лаві запасних.

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