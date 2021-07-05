Деле Аллі остаточно розставив крапки над "і" у взаєминах із Моурінью
Скандальний півзахисник лондонського Тоттенхема Деле Аллі відкрив завісу таємничості навколо співпраці з екс-керманичем "шпор" Жозе Моурінью.
"Я можу звинувачувати лише себе. Мені потрібно грати на такому рівні, щоб проблемою було не ставити мене в склад.
Тоттенхем оголосив про призначення Ешпіріту Санту – "шпори" перебрали 4 тренерів після звільнення Моурінью
Я нікого не звинувачую, окрім себе. Робота з Моурінью – чудовий досвід, я дізнався від нього дуже багато", – зізнався хавбек в інтерв'ю Goal.
Нагадаємо, що Деле Аллі після призначення Особливого в Тоттенхем швидко став улюбленцем португальського фахівця. Проте, невдовзі англієць перестав бути провідним виконавцем "шпор" і міцно влаштувався на лаві запасних.
Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21