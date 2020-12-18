Экс-форвард Ювентуса Алессандро Дель Пьеро и бывший хавбек Ромы Даниэле Де Росси начали посещать тренерские курсы УЕФА для получения категории А, сообщает Football Italia.

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Среди известных выходцев из Серии А к обучению также присоединились Кристиан Вьери, Риккардо Монтоливо, Абате и многие другие.

Лицензия категории А позволяет тренировать молодежные команды, женские команды, главные команды в Серии C, также быть помощником главных тренеров как в Серии B, так и в Серии А.

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