Юрген Клопп получил очередное признание своей работы в должности руководителя Ливерпуля.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп получил награду The Best по итогам прошлого года.

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В этой номинации Клопп обошел главного тренера Лидса Марсело Бьелсу и наставника Баварии Ганс-Дитер Флика. К слову последний сумел оформить исторический требл с мюнхенцами.

Под руководством немецкого специалиста в сезоне 2019/20 мерсисайдцы сумели впервые за 30 лет завоевать золото чемпионата Англии.

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