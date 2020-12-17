ФИФА шокировала выбором лучшего тренера 2020 года
20:51 - Читати українською
Юрген Клопп получил очередное признание своей работы в должности руководителя Ливерпуля.
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп получил награду The Best по итогам прошлого года.
The Best FIFA – трансляция награждения лучших в 2020 году
В этой номинации Клопп обошел главного тренера Лидса Марсело Бьелсу и наставника Баварии Ганс-Дитер Флика. К слову последний сумел оформить исторический требл с мюнхенцами.
Под руководством немецкого специалиста в сезоне 2019/20 мерсисайдцы сумели впервые за 30 лет завоевать золото чемпионата Англии.
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