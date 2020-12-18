Екс-форвард Ювентуса Алессандро Дель П'єро та колишній хавбек Роми Даніеле Де Россі розпочали відвідувати тренерські курси УЄФА для отримання категорії А, повідомляє Football Italia.

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Серед відомих вихідців з Серії А до навчання також долучились Крістіан Вієрі, Ріккардо Монтоліво, Іньяціо Абате та багато інших.

Ліцензія категорії А дозволяє тренувати молодіжні команди, жіночі команди, головні команди до Серії C, також бути помічником головних тренерів як в Серії B, так і в Серії А.

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