Спортивный директор Барселоны Деку связался с Ханси Фликом от имени президента клуба Жоана Лапорты. Об этом информирует журналист Bild Кристиан Фальк. Сообщается, что в такой способ руководство "блаугранас" хочет показать немецкому специалисту, что он находится в списке потенциальных кандидатов на смену Хави.

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Согласно источнику, Флик как раз находится в Испании вместе со своей семьей – у него отпуск. Ханси провалился в сборной Германии, но до этого успешно руководил Баварией. Под его руководством мюнхенская команда одержала победу в Лиге чемпионов, разгромив по пути к финалу Барселону со счётом 8:2.

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