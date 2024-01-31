Деку зв'язався з вільним тренером від імені Лапорти – сигнал від Барселони
Барселона почала переговорний процес з екс-наставником збірної Німеччини Хансі Фліком.
Спортивний директор Барселони Деку зв'язався з Хансі Фліком від імені президента клубу Жоана Лапорти. Про це інформує журналіст Bild Крістіан Фальк. Повідомляється, що в такий спосіб керівництво "блаугранас" хоче показати німецькому фахівцеві, що він перебуває у списку потенційних кандидатів на зміну Хаві.
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Згідно з джерелом, Флік якраз перебуває в Іспанії разом зі своєю сім'єю – у нього відпустка. Хансі провалився у збірній Німеччини, але до цього успішно керував Баварією. Під його керівництвом мюнхенська команда здобула перемогу в Лізі чемпіонів, розгромивши на шляху до фіналу Барселону з рахунком 8:2.
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