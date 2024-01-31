Хави хочет взять годичный отпуск и провести время с семьей после того, как его работа в Барселоне подойдёт к концу. Как информирует AS, 44-летний специалист намерен пойти по стопам Пепа Гвардиолы, который после четырёхлетней работы в каталонском клубе взял годичную паузу и уехал в Нью-Йорк.

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После отпуска Хави вернётся к рассмотрению вариантов продолжения своей карьеры. Он хотел бы поработать в одном из топ-чемпионатов Европы, АПЛ станет для него приоритетом. Однако наставник Барселоны также внимательно изучит варианты в Серии А или Бундеслиге. Где Хави точно не намерен продолжать тренерскую карьеру, так это на Ближнем Востоке.

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