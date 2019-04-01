Декларация Павелко: Большая зарплата, чуть меньше наличных и съемное жилье

Президент Федерации футбола Украины, народный депутат Украины Андрей Павелко подал свою электронную декларацию за 2018 год.

В прошлом году Андрей Павелко получил 417 тысяч 762 грн. зарплаты народного депутата (за 2017 год у него было 256 тысяч 453 грн.). Также он получил подарки на 1750 грн и "дополнительное благо" стоимостью 541 грн в Национальном олимпийском комитете, вице-президентом которого является.

Павелко избран в Исполком УЕФА

Павелко имеет наличными 610 тысяч евро, 290 тысяч долларов США и 630 тысяч грн. (в 2018 году он декларировал 650 тысяч евро, 325 тысяч долларов США и 950 тысяч грн.).

В Ощадбанке у него 46 тысяч 474 грн. (в прошлом году было 58 тысяч 308 грн. и 454 евро) и 221 доллар США в банке ПУМБ.

В представленной электронной декларации за 2018 год Павелко впервые указал Екатерину Чаус как лицо, с которым совместно проживает, но не находится в браке, и ее дочь Елизавету Чаус.

Если ранее президент ФФУ не декларировал недвижимость, то с 21 ноября 2018-го он пользуется на условиях субаренды жилым помещением площадью 123 кв. м в селе Хотяновка Киевской области, принадлежащего гражданке Украины Нине Ищенко. Там он проживает вместе с Екатериной Чаус.

Кроме того, с марта 2018 года он арендует номер в государственном гостиничном комплексе "Национальный" Управления делами аппарата Верховной Рады.

Также Павелко впервые отметил, что с апреля 2016 года зарегистрирован в жилом доме площадью 804 кв. м в Днепре, который принадлежит Зое Еременко.

Автомобилей сам Павелко не задекларировал, хотя в предыдущие годы он указывал, что с 2014 года арендовал Lexus 2011 года выпуска у начальника отдела транспортного обеспечения департамента административно-хозяйственного обеспечения ФФУ Сергея Бойко.

В то же время Екатерина Чаус с января 2018 года владеет автомобилем Land Rover 2017 года, стоимость которого не указана.

Еще Павелко, как и раньше, задекларировал 12 наручных механических часов, среди которых Rolex и Breguet.

При этом руководитель ФФУ не имеет в своей собственности ценных бумаг, не владеет корпоративными правами и не является конечным бенефициаром каких-либо юридических лиц.