Декларація Павелка: Більша зарплата, трохи менше готівки та орендоване житло

Президент Федерації футболу України, народний депутат України Андрій Павелко подав свою електронну декларацію за 2018 рік.

Минулого року Андрій Павелко отримав 417 тисяч 762 грн зарплати народного депутата (за 2017 рік у нього було 256 тисяч 453 грн.). Також він отримав подарунки на 1750 грн та "додаткове благо" вартістю 541 грн у Національному олімпійському комітеті, віце-президентом якого є.

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Павелко має готівкою 610 тисяч євро, 290 тисяч доларів США та 630 тисяч грн. (у 2018 році він декларував 650 тисяч євро, 325 тисяч доларів США та 950 тисяч грн.).

В Ощадбанку у нього 46 тисяч 474 грн. (минулого року було 58 тисяч 308 грн. і 454 євро) та 221 долар США у банку ПУМБ.

У поданій електронній декларації за 2018 рік Павелко вперше вказав Катерину Чаус як особу, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, та її доньку Єлизавету Чаус.

Якщо раніше президент ФФУ не декларував нерухомість, то з 21 листопада 2018 року він користується на умовах суборенди житловим приміщенням площею 123 кв. м у селі Хотянівка Київської області, яке належить громадянці України Ніні Іщенко. Там він проживає разом з Катериною Чаус.

Крім того, з березня 2018 року він орендує номер у державному готельному комплексі "Національний" Управління справами апарату Верховної Ради.

Також Павелко вперше зазначив, що з квітня 2016 року зареєстрований у житловому будинку площею 804 кв. м у Дніпрі, який належить Зої Єременко.

Автомобілів сам Павелко не задекларував, хоча у попередні роки він вказував, що з 2014 року орендував Lexus 2011 року випуску у начальнику відділу транспортного забезпечення департаменту адміністративно-господарського забезпечення ФФУ Сергія Бойка.

Натомість Катерина Чаус з січня 2018 року володіє автомобілем Land Rover 2017 року, вартість якого не вказана.

Ще Павелко, як і раніше, задекларував 12 наручних механічних годинників, серед яких є Rolex та Breguet.

При цьому керманич ФФУ не має у своїй власності цінних паперів, не володіє корпоративними правами та не є кінцевим бенефіціаром будь-яких юридичних осіб.