Бывший защитник франкфуртского Айнтрахта Мартин Хинтереггер будет руководить делами Винер Виктории из австрийской региональной лиги.

Бывший защитник франкфуртского Айнтрахта Мартин Хинтереггер стал президентом клуба австрийской региональной лиги Винер Виктория. Об этом информирует клубная страничка Винер Виктории в Instagram.

Штутгарт сделал послом клуба своего звёздного форварда

Винер Виктория - любительский клуб, который стремится стать профессиональным, и назначение Хинтереггера на пост президента – шаг навстречу этой цели.

С 2014 года Винер Викторию тренирует лучший бомбардир в истории сборной Австрии Тони Польстер.

Летом 30-летний Хинтереггер после победы с Айнтрахтом в Лиге Европы неожиданно завершил свою профессиональную карьеру и с тех пор играет за клуб Зирниц из родного города. Бывший защитник хочет продолжать играть, несмотря на новую роль президента.

"Коли запрацювала ворожа авіація, я подумав, що це кінець": він повернувся з фронту у ворота – до брата Лукаку