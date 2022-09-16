Колишній захисник франкфуртського Айнтрахту Мартін Хінтереггер буде керувати справами Вінер Вікторії з австрійської регіональної ліги.

Вінер Вікторія – аматорський клуб, який прагне стати професіональним, і призначення Хінтереггера на посаду президента – крок назустріч цій меті. Про це повідомляє сторінка клубу в Instagram.

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З 2014 року Вінер Вікторію тренує найкращий бомбардир в історії збірної Австрії Тоні Польстер.

Влітку 30-річний Хінтереггер після перемоги з Айнтрахтом у Лізі Європи несподівано завершив професіональну кар'єру, і відтоді грає за клуб Зірниць із рідного міста. Колишній захисник хоче продовжувати грати, попри нову роль президента.

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