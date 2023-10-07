Дефлимпийская сборная Украины завоевала золото ЧМ-2023, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина – Италия: определилась арена, которая примет решающий матч отбора к Евро-2024

Мундиаль проходил в городе Куала-Лумпур (Малайзия) с 23 сентября по 7 октября 2023 года. Участие в нем принимали 19 сборных.

Украина попала в группу В, где разгромила Таиланд (6:0), сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и разбила Аргентину (5:0). В 1/8 финала "сине-желтые" победили Нигерию (2:0), а в четвертьфинале – Иран (3:0). В полуфинале украинцы в серии пенальти одолели Сенегал (1:1, по пенальти 8:7).

В решающие встречи нашей команде противостояла Япония. Украина победила со счетом 2:1 и стала чемпионом мира.

К слову, в 2012 году дефлимпийская сборная Украины стала бронзовым призером чемпионата мира в Турции, а в 2009-м и 2022-м была чемпионом Дефлимпийских игр.

Сборная Украины разбила Сербию со счетом 6:1 и вышла в лидеры группы отбора на чемпионат мира