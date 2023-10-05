Журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом о решающем поединке квалификации к чемпионату Европы между Украиной и Италией.

Украина проведет домашний поединок с Италией на Бай-Арене в Леверкузене, сообщает Бурбас в своем Telegram-канале.

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Стадион вмещает 30 тысяч болельщиков. Ранее Украина проводила свои домашние поединки отбора к Евро-2024 в Польше, Словакии и Чехии, таким образом став "народной сборной Европы".

Встреча с итальянцами 20 ноября вполне может оказаться судьбоносной. Сейчас Украина, Северная Македония и "Скуадра Адзурра" имеют по 7 очков, претендуя на заветное второе место вслед за Англией.

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