"Синьо-жовті" тріумфували на Мундіалі-2023 серед глухих спортсменів. Україна перемогла на чемпіонаті світу, який проходив у Малайзії.

Дефлімпійська збірна України виборола золото ЧС-2023, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Мундіаль проходив у місті Куала-Лумпур (Малайзія) з 23 вересня по 7 жовтня 2023 року. Участь у ньому брали 19 збірних.

Україна потрапила у групу В, де розгромила Таїланд (6:0), зіграла внічию із Сенегалом (2:2) та розбила Аргентину (5:0). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" перемогли Нігерію (2:0), а у чвертьфіналі – Іран (3:0). У півфіналі українці в серії пенальті здолали Сенегал (1:1, по пенальті 8:7).

У вирішальні зустрічі нашій команді протистояла Японія. Україна перемогла з рахунком 2:1 і стала чемпіоном світу.

До слова, у 2012 році дефлімпійська збірна України стала бронзовим призером чемпіонату світу в Туреччині, а 2009-го та 2022-го була чемпіоном Дефлімпійських ігор.

Збірна України розбила Сербію з рахунком 6:1 і вийшла в лідери групи відбору на чемпіонат світу