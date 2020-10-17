Заря и Колосс не смогли выявить сильнейшего в матче 6-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Колос.

Заря более активно начала первый тайм и имела хорошую возможность отличиться, однако выстрел Кочергина Кучерук перевел в перекладину. Однако, до перерыва Владислав таки вывел луганчан вперед, после классной контратаки мощно пробив в ближний угол.

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Колос только ближе к концу встречи пошел в атаку и был вознагражден. После удара с линии штрафной мяч попал в руку Юрченко (правда, она была прижата) в штрафной, а Селезнев уверенно реализовал пенальти.

Ничья принесла Зари шесть очков и девятое место в турнирной таблице УПЛ, Колос с одиннадцатью пунктами четвертый.