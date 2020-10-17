Зоря та Колос не змогли виявити сильнішого у матчі 6-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Колос.

Зоря більш активно розпочала перший тайм і мала хорошу нагоду відзначитись, проте постріл Кочергіна Кучерук перевів у поперечку. Однак, до перерви Владислав таки вивів луганців уперед, після класної контратаки потужно пробивши у ближній кут.

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Колос лише ближче до кінця зустрічі пішов у атаку та був винагороджений. Після удару з лінії штрафного м'яч влучив у руку Юрченку (щоправда, вона була притиснута) у штрафному майданчику, а Селезньов впевнено реалізував пенальті.

Нічия принесла Зорі шість очок і дев'яту сходинку у турнірній таблиці УПЛ, Колос з одинадцятьма пунктами четвертий.