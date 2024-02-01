В среду, 31 января, Барселона обыграла Осасуну в матче 20-го тура Ла Лиги (1:0). Смотрите гол и обзор матча на Футбол 24.

Во время зимнего трансферного окна Барселона усилилась форвардом Атлетико Паранаэнсе Витором Роке, который забил дебютный и одновременно победный мяч в своём четвёртом матче за каталонскую команду. Бразилец стал одним из немногих светлых пятен на фоне бледно играющей Барселоны – Монжуик в очередной раз освистал любимую команду.

Барселона с отмененным голом Левандовски одолела Осасуну и поднялась в топ-3 Ла Лиги – Хави угадал с обратной заменой

На 63-й минуте левый защитник "блаугранас" Жоау Канселу вырезал голевую передачу внешней стороной стопы, и Роке опередил всех защитников, завершив комбинацию "со второго этажа". Этот гол позволил Барсе выиграть первый матч Хави после объявления о летнем уходе из команды.