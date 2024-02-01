У середу, 31 січня, Барселона обіграла Осасуну в матчі 20-го туру Ла Ліги (1:0). Дивіться гол та огляд матчу на Футбол 24.

Під час зимового трансферного вікна Барселона посилилася форвардом Атлетіко Паранаенсе Вітором Роке, який забив дебютний і одночасно переможний м'яч у своєму четвертому матчі за каталонську команду. Бразилець став однією з небагатьох світлих плям на тлі Барселони, яка знову виглядала блідо, – Монжуїк вкотре освистав улюблену команду.

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На 63-й хвилині лівий захисник "блаугранас" Жоау Канселу вирізав гольову передачу зовнішньою стороною стопи, і Роке випередив усіх захисників, завершивши комбінацію "з другого поверху". Цей гол дозволив Барсі виграти перший матч Хаві після оголошення про літній відхід із команди.