Программу 13-го тура Бундеслиги открывал поединок Униона и дортмундской Боруссии. "Шмели" начали активнее. Они больше атаковали и владели мячом, однако берлинцы тоже не отсиживались в защите и провели несколько острых контратак. Во время одной из них, на 17-й минуте, счет мог открыть Авоньи, но его удар из пределов штрафной получился слишком слабым и голкипер сумел его парировать. Под занавес тайма Мукоко прошел по правому флангу и мощно выстрелил с линии штрафной – правая стойка спасла вратаря.

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После перерыва темп игры ускорился. На 57-й Прьомель навесил с углового, а Авоньи головой направил мяч в сетку. "Шмели" сразу бросились в атаку, и на 60-й Мукоко открылся в глубину штрафной и получил отличную разрезную от Геррейро – мгновенный выстрел в левую девятку сравнял счет. После этого борьба продолжилась и на 77-й берлинцы реализовали еще один стандарт – Тойхерт навесил, а Фридрих головой замкнул. Эдин Терзич бросил в бой свежие силы и попытался изменить ход поединка, но оборона Униона выстояла и финальный свисток зафиксировал поражение дортмундцев – 2:1.

Напомним, что для Юссуфа Мукоко этот гол стал дебютным в профессиональном футболе. Также шестнадцатилетний форвард стал самым молодым игроком в истории, который когда-либо забивал в Бундеслиге.

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