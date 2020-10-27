Сельта на выезде разошлась миром с Леванте. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Леванте и Сельта провально начали сезон – у обеих команд лишь по одной победе и обе перед матчем имели серию из трех поражений, поэтому встреча могла иметь неожиданные последствия. Первый тайм прошел без голов и команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

В начале второй половины встречи хозяева заработали одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Рожер. Сельта не заставила долго ждать и ответила голом Каррейра – забитый стал дебютным мячом для двадцатилетнего испанца. Под занавес встречи "лягушки" вышли вперед, однако после просмотра VAR гол был отменен из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

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