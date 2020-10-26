Леванте та Сельта провально розпочали сезон – у обох команд лише по одній перемозі і обидві перед матчем мали серію з трьох поразок, тому зустріч могла мати неочікуванні наслідки. Перший тайм минув без голів і команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

На початку другої половини зустрічі господарі заробили одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Рожер. Сельта не змусила довго чекати і відповіла голом Каррейра – забитий став дебютним м'ячем для двадцятирічного іспанця. Під завісу зустрічі "жаби" вийшли уперед, однак після перегляду VAR гол було скасовано через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

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