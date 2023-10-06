Ливерпуль на классе расправился с бельгийским Унионом в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (2:0). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

21-летний Райан Гравенберх начал отрабатывать заплаченные Ливерпулем за него деньги. В матче с Унионом в Лиге Европы нидерландец забил свой первый мяч за "красных" – именно этого от него и ждали после двух голевых передач в двух предыдущих матчах. В этой встрече Райан забил перед самым перерывом, успешно сыграв на добивании. Впоследствии выступление Гравенберха в четверг сделало его лучшим игроком матча.

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В самом конце встречи Диогу Жота удвоил преимущество своей команды. Юрген Клопп позволил португальцу провести полный матч, поскольку на игру с Брайтоном Жота заработал дисквалификацию.