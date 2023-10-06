Ліверпуль на класі розправився з бельгійським Уніоном у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи (2:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

21-річний Раян Гравенберх почав відпрацьовувати заплачені Ліверпулем за нього гроші. У матчі з Уніоном у Лізі Європи нідерландець забив свій перший м'яч за "червоних" – саме цього від нього й чекали після двох гольових передач у двох попередніх матчах. У цій зустрічі Раян забив перед самою перервою, успішно зігравши на добиванні. Згодом виступ Гравенберха в четвер зробив його найкращим гравцем матчу.

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Наприкінці зустрічі Діогу Жота подвоїв перевагу своєї команди. Юрген Клопп дозволив португальцю провести повний матч, оскільки на гру з Брайтоном Жота заробив дискваліфікацію.