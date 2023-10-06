В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы 2023/23 было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Группа Е: мерсисайдский Мак Аллистер победил брата, фиаско ЛАСКа не помешало Таловерову стать лучшим

Ливерпуль в родных стенах принимал Унион Сент-Жилуаз. Встреча была примечательна фактом противостояния братьев Мак Аллистеров – Алексиса и Кевина. Центрхав мерсисайдцев вышел на поле во втором тайме, заменив Эндо, а центрбек бельгийцев провёл на поле 85 минут. Перед матчем режиссёры поймали аргентинцев за распитием мате на Энфилде.

Ливерпуль прогнозируемо доминировал во встрече, нанеся втрое больше ударов и имея вдвое более высокий показатель ожидаемых голов. Хозяева должны были открывать счёт уже на 10-й минуте после мощного удара от Гравенберха – Нуньес сыграл на добивании, но лайнсмен заметил офсайд. Впрочем, тот же Гравенберх на 44-й вывел "красных" вперёд, воспользовавшись ошибкой голкипера при взятии выстрела Трента.

Нидерландец забил дебютный гол за Ливерпуль. Унион после этого имел несколько шансов сравнять счёт, однако команда ими не воспользовалась. К середине второго тайма Ливерпуль успокоился и продолжил доминировать – в конце концов, в компенсированное время Жота добил гостей. Подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счётом 2:0 и сохранили лидерство в группе Е.

ЛАСК потерпел второе поражение в группе Е. Фиаско с Ливерпулем не удивило, однако противостояние с Тулузой имело стратегическую важность – и выездной матч австрийцы провалили, не сумев отыграться с 0:1. Единственный гол на 36-й минуте забил Суасо.

Для наших фанатов поединок имел значение в контексте выступления Таловерова. Вины Максима в пропущенном мяче не было, да и вообще наш центрбек провёл достаточно мощный матч. Он победил в трёх единоборствах из четырёх, стал лидером по выносам (6 штук) и перехватам (3), а также исполнил два удачных отбора с двух попыток.

Кроме того, Таловеров отдал 67 пасов (точность 88%). 9 передач шли с продвижением (5 точных). Портал Sofascore поставил Максиму самую высокую оценку в составе ЛАСКа. Тулузу можно поздравить – команда набрала 4 очка и вышла на второе место в группе Е.

Группа F: Вильяреал снова провел невнятный матч, но победил, обидчик Днепр-1 захватил лидерство

"Жёлтая субмарина" после неожиданного поражения от Панатинаикоса реабилитировалась, одолев крепкий Ренн. Правда, это был настоящий отскок – французы провели вдвое больше ударов (15 против 7), наиграв на 2 ожидаемых гола против 0,36 у испанцев. Довольно типичная картина для нынешнего Вильярреала.

И всё равно команда Пачеты одержала минимальную победу. Героем левантийцев стал Сёрлот, забивший на 36-й минуте. Ренн мог спастись от поражения в компенсированное время, однако Терье не смог реализовать пенальти. В итоге Вильяреал сравнялся с бретонцами по очкам и вырвался на второе место.

Наименее интересный матч провели в Хайфе, где один из многочисленных израильских Маккаби принимал Панатинаикос. Сенсационные греки были фаворитами, однако хозяева выглядели на порядок активнее и острее. Тем не менее, свои моменты они не реализовали.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Она устраивает афинян – обидчик Днепра-1 сохранил лидерство в группе. Маккаби же набирает первое очко и замыкает квартет.

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