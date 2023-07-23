Манчестер Юнайтед одержал победу над Арсеналом в товарищеском матче. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол24".

Товарищеский матч

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 0:2 (серия пенальти – 3:5)

Голы: Бруно Фернандеш, 30, Санчо, 37

Арсенал и Манчестер Юнайтед встретились в контрольном матче во время турне в США. Команда Тен Хага уже на первых минутах создала опасный момент у ворот "канониров", однако Антони не смог переправить мяч в цель. Давление манкунианцы не сбавляли и это привело к двум голам. Фернандеш впервые забил за Манчестер Юнайтед в статусе постоянного капитана. Дальний удар от португальца был настолько мощным, что голкипер Арсенала не смог с ним справиться. Второй гол записал в свой актив Санчо.

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После перерыва команды провели ряд замен, однако на счет во встрече это не повлияло. После завершения основного времени Манчестер Юнайтед и Арсенал пробивали пенальти. Манкунианцы все свои попытки реализовали на 100%. Отметим, что Александр Зинченко на поле не появился.