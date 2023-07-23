Товариський матч

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 0:2 (серія пенальті – 3:5)

Голи: Бруну Фернандеш, 30, Санчо, 37

Арсенал та Манчестер Юнайтед зустрілися в контрольному матчі під час турне в США. Команда Тен Хага вже на перших хвилинах створила небезпечний момент біля воріт "канонірів", однак Антоні не зміг переправити м'яч у ціль. Тиск манкуніанці не збавляли і це призвело до двох голів. Фернандеш вперше забив за Манчестер Юнайтед у статусі постійного капітана. Дальній удар від португальця був настільки потужним, що голкіпер Арсенала не зміг з ним впоратися. Другий гол записав у свій актив Санчо.

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По перерві команди провели низку замін, однак на рахунок в зустрічі це не вплинуло. Після завершення основного часу Манчестер Юнайтед та Арсенал пробивали пенальті. Манкуніанці всі свої спроби реалізували на 100%. Зазначимо, що Олександр Зінченко на полі не з'явився.