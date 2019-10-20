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Дебютний дубль Лукаку в Серії А у відеоогляді матчу Сассуоло – Інтер – 3:4

16:45 77 Читать на русском
Дебютний дубль Лукаку в Серії А у відеоогляді матчу Сассуоло – Інтер – 3:4
Ромелу Лукаку та Лаутаро Мартінес / Фото ФК Інтер

Інтер перестріляв Сассуоло у навіженому матчі 8-го туру Серії А. Вашій увазі відеоогляд поєдинку Сассуоло – Інтер.

16’ Доменіко Берарді
74’ Філіп Джурічіч
81’ Жеремі Бога
 
Лаутаро Мартінес 2’
Ромелу Лукаку 38’
Ромелу Лукаку 45’
Лаутаро Мартінес 71’
2’ Лаутаро Мартінес
16’ Доменіко Берарді
38’ Ромелу Лукаку
45’ Ромелу Лукаку
71’ Лаутаро Мартінес
74’ Філіп Джурічіч
81’ Жеремі Бога

Вже на другій хвилині Інтер відкрив рахунок в матчі, проте дуже скоро господарі змогли вирівняти становище.

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До свистка на перерву Ромелу Лукаку зумів відзначитись дублем, а після перерви Лаутаро Мартінес забив четвертий м'яч, реалізувавши пенальті.

Варто віддати належне гравцям Сассуоло, які змогли відквитати 2 м'ячі, але Інтер втримав перемогу.

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Джерело: ТК Футбол
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Теги
Сассуоло - Інтер Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Інтер Інтер Сассуоло Сассуоло Італія Відеоновини
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