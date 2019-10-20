Дебютний дубль Лукаку в Серії А у відеоогляді матчу Сассуоло – Інтер – 3:4

Інтер перестріляв Сассуоло у навіженому матчі 8-го туру Серії А. Вашій увазі відеоогляд поєдинку Сассуоло – Інтер.

Вже на другій хвилині Інтер відкрив рахунок в матчі, проте дуже скоро господарі змогли вирівняти становище.

Інтер перестріляв Сассуоло у шаленому матчі і продовжив переслідування Ювентуса: 8-й тур Серії А, матчі неділі

До свистка на перерву Ромелу Лукаку зумів відзначитись дублем, а після перерви Лаутаро Мартінес забив четвертий м'яч, реалізувавши пенальті.

Варто віддати належне гравцям Сассуоло, які змогли відквитати 2 м'ячі, але Інтер втримав перемогу.

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