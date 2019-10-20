Интер перестрелял Сассуоло в бешеном матче и продолжил преследование Ювентуса: 8-й тур Серии А, матчи воскресенья

Вдохновенная игра "черно-зеленых" была близка к тому, чтобы остановить Интер (3: 4). Отчет матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/2020, 8-й тур

Сассуоло – Интер – 3:4

Голы: Берарди, 16, Джуричич, 74, Бога, 82 – Мартинес, 2, 71 (п), Лукаку, 38, 45 (п)

Кальяри – СПАЛ – начало матча в 16:00

Сампдория – Рома – начало матча в 16:00

Удинезе – Торино – начало матча в 16:00

Парма – Дженоа – начало матча в 19:00

Милан – Лечче – начало матча в 21:45

Сассуоло на своем поле принимал одного из лидеров чемпионата. Подопечные Конте уже на 2-й минуте повели в счете благодаря точному выстрелу в дальний угол от Мартинеса. Берарди вскоре сумел отквитать один гол, классно пробив с острого угла – мяч от стойки красиво залетел в сетку. Впрочем, на перерыв "змеи" ушли с комфортным для себя счетом. Сначала Лукаку оттеснил защитника и пробил мимо голкипера после паса Брозовича, а затем оформил дубль, реализовав пенальти в конце тайма. В середине второй половины второй для себя гол забил также Мартинес и, казалось, закончил этот поединок. Однако хозяева неожиданно включились под занавес матча и отыграли два мяча за 10 минут! Джуричич не оставил шансов Хандановичу ударом из центра штрафной, а затем Жереми Бога в похожем стиле приблизил "неро-Верди" к сенсации! .. Однако в напряженных последних минутах Интер таки выстоял – тяжелая победа Конте 3:4.

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