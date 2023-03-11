Дебютный ассист Мудрика в видеообзоре матча Лестер – Челси – 1:3
11 марта 19:49 - Читати українською
Лестер уступил Челси в рамках 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
39’ Пэтсон Дака
87’ Ваут Фас
Бен Чилвелл 11’
Кай Хаверц 45+6’
Матео Ковачич 77’
11’ Бен Чилвелл
39’ Пэтсон Дака
45+6’ Кай Хаверц
77’ Матео Ковачич
87’ Ваут Фас
Челси понемногу приходит в себя после серии неудач. Победа над Лестером стала для подопечных Грэма Поттера третьей подряд во всех турнирах. Сегодня специалист выпустил в стартовом составе Михаила Мудрика.
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Украинец отблагодарил тренера за доверие результативным действием. Гол Мудрика не засчитали из-за офсайда, но он не сник и записал в свой актив ассист на Ковачича. Однако даже победа не позволила Челси подняться с 10-го места в турнирной таблице.
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