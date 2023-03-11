Челси понемногу приходит в себя после серии неудач. Победа над Лестером стала для подопечных Грэма Поттера третьей подряд во всех турнирах. Сегодня специалист выпустил в стартовом составе Михаила Мудрика.

АПЛ: Челси переиграл Лестер - Мудрик отдал голевой пас, VAR украл гол украинца, магия Энцо и Поттера, безумный фарт

Украинец отблагодарил тренера за доверие результативным действием. Гол Мудрика не засчитали из-за офсайда, но он не сник и записал в свой актив ассист на Ковачича. Однако даже победа не позволила Челси подняться с 10-го места в турнирной таблице.