Дебютний асист Мудрика у відеоогляді матчу Лестер – Челсі – 1:3
19:45 - Читать на русском
Лестер поступився Челсі в рамках 27-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
39’ Петсон Дака
87’ Ваут Фас
Бен Чілвел 11’
Кай Хаверц 45+6’
Матео Ковачіч 77’
11’ Бен Чілвел
39’ Петсон Дака
45+6’ Кай Хаверц
77’ Матео Ковачіч
87’ Ваут Фас
Челсі потроху оговтується від серії невдач. Перемога над Лестером стала для підопічних Грема Поттера третьою поспіль у всіх турнірах. Сьогодні фахівець випустив у стартовому складі Михайла Мудрика.
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Українець віддячив тренеру за довіру результативною дією. Гол Мудрика не зарахували через офсайд, але він не знітився й записав у свій актив асист на Ковачіча. Однак навіть перемога не дозволила Челсі піднятися з 10-го місця в турнірній таблиці.
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