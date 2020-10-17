Челсі не втримав перемогу над Саутгемптоном (3:3) у матчі 5 туру АПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі.

Тімо Вернер ефектним дублем відкрив лік своїм голам в АПЛ. Слово взяв і головний бомбардир Саутгемптона Денні Інгз – 2:1 до перерви. Травма Менді дозволила Кепі повернутися у ворота Челсі, але іспанець вкотре довів свою профнепридатність. Найдорожчий голкіпер світу примудрився пролетіти повз легку передачу Зума, а потім незграбно вовтузився біля ніг Адамса.

Челсі з голами Вернера і Хаверца не втримав перемогу над Саутгемптоном, Евертон та Ліверпуль розійшлися миром

Нічия на табло трималася недовго. Вернер оформив 2+1, допомігши відзначитися прем'єрним голом і Хаверцу. Втім, цього виявилося недостатньо для перемоги Челсі. Під завісу зустрічі Вестергор головою підправив передачу-удар Волкота – 3:3.