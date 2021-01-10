ПСЖ разбил Брест в матче 19-го тура чемпионата Франции. Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ – Брест.

Парижане вышли вперед благодаря голу Мойзе Кина, который добил мяч в ворота после розыгрыша углового. Брест имел несколько интересных возможностей, однако под конец матча ПСЖ добил своего соперника.

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Сначала Мбаппе передачей нашел Икарди в центре штрафной, а точку в матче поставил Сарабия, которому уже ассистировал аргентинский форвард парижан.

Таким образом, ПСЖ набрал 39 очков и остался вторым, отставая от Лиона на 1 пункт. Брест с 26 зачетными баллами остался внутри турнирной таблицы.