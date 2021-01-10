ПСЖ розбив Брест у матчі 19-го туру чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ – Брест.

Парижани вийшли вперед завдяки голу Мойзе Кіна, який добив м'яч у ворота після розіграшу кутового. Брест мав кілька цікавих нагод, проте під кінець матчу ПСЖ добив свого суперника.

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Спочатку Мбаппе передачею знайшов Ікарді у центрі штрафного, а крапку в матчі поставив Сарабія, якому вже асистував аргентинський форвард парижан.

Таким чином, ПСЖ набрав 39 очок та залишився другим, відстаючи від Ліона на 1 пункт. Брест із 26 заліковими балами залишився всередині турнірної таблиці.