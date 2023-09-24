СК Днепр-1 повел в счете на 24 минуте. Рубчинский заскочил в штрафную с левого фланга и отдал передачу на набегающего Когута, который вколотил мяч в сетку ворот. Заря ответила опасной передачей Герреро, но Вантуху немножко не хватило, чтобы добраться до мяча.

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Панамец создал еще один момент, теперь для Антюха, но экс-хавбек Динамо тоже не смог забить. СК Днепр-1 претендовал на пенальти на старте второго тайма, но Монзуль решила не назначить 11-метровый за попадание мяча в руку Джордана с близкого расстояния. Впрочем, больше команды не забивали, поэтому судья зафиксировала первую победу Юрия Максимова во главе СК Днепр-1.