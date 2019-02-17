Дебелко: Уже есть психологическая и физическая усталость

Форвард Карпат Роман Дебелко поделился впечатлениями от сборов под руководством Фабри Гонсалеса.

"Конечно, есть и психологическая усталость, и физическая. Нагрузки у нас хорошие, но время на отдых дают. Есть все условия для того, чтобы восстановиться.

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Все мы профессионалы и профессионально относимся к своему делу. Пытаемся все использовать максимально", – сказал футболист в эфире "Футбол News".

В воскресенье, 24 февраля, Карпаты сыграют с Ворсклой в рамках 19 тура УПЛ.

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