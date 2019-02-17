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Дебелко: Уже есть психологическая и физическая усталость

11:13 13 Читати українською
Дебелко: Уже есть психологическая и физическая усталость
Роман Дебелко / Фото: ФК Карпаты

Форвард Карпат Роман Дебелко поделился впечатлениями от сборов под руководством Фабри Гонсалеса.

"Конечно, есть и психологическая усталость, и физическая. Нагрузки у нас хорошие, но время на отдых дают. Есть все условия для того, чтобы восстановиться.

Карпаты – Кайрат – 1:1 – видео голов и обзор матча

Все мы профессионалы и профессионально относимся к своему делу. Пытаемся все использовать максимально", – сказал футболист в эфире "Футбол News".

В воскресенье, 24 февраля, Карпаты сыграют с Ворсклой в рамках 19 тура УПЛ.

Карпаты сыграли вничью с Кайратом – львовянам забил Эсеола​​​​​​

Украина19 тур

Ворскла - Карпаты: Воскресенье 24 февраля 2019

Ворскла
до матча
7
дн
:
5
час
:
9
мин
Карпаты
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Ворскла - Карпаты Карпаты Карпаты Роман Дебелко Роман Дебелко
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