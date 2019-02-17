Дебелко: Вже є психологічна та фізична втома

Англія — 11:00 1302
-
Зінченко в Кубку Англії: чудова статистика, активна робота на атаку та оборону, суперечливі оцінки англійських ЗМІ
-
Пйонтек встановив новий рекорд Мілана – неймовірна результативністьІталія — 10:25 824
-
Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію екс-динамівця, який заробляє найбільше в ПАОКуЗбірна України — 16 лют 6210
-
Манчестер Сіті без проблем обіграв Ньюпорт і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – черговий пристойний матч ЗінченкаАнглія — 16 лют 4695
-
Сарагоса – Альбасете: Зозуля на межі між воїном і героєм, прокляття триває, а лідерство під загрозоюІспанія — 16 лют 4346