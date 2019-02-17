Дебелко: Вже є психологічна та фізична втома

Форвард Карпат Роман Дебелко поділився враженнями від зборів під керівництвом Фабрі Гонсалеса.

"Звичайно, є і психологічна втома, і фізична. Навантаження у нас хороші, але час на відпочинок дають. Є всі умови для того, щоб відновитися.

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Всі ми професіонали і професійно ставимося до своєї справи. Намагаємося все використовувати максимально", – сказав футболіст в ефірі "Футбол News".

У неділю, 24 лютого, Карпати зіграють за Ворсклою у рамках 19 туру УПЛ.

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