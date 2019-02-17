toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - МІЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Дебелко: Вже є психологічна та фізична втома

11:13 53 Читать на русском
Дебелко: Вже є психологічна та фізична втома
Роман Дебелко / Фото: ФК Карпати

Форвард Карпат Роман Дебелко поділився враженнями від зборів під керівництвом Фабрі Гонсалеса.

"Звичайно, є і психологічна втома, і фізична. Навантаження у нас хороші, але час на відпочинок дають. Є всі умови для того, щоб відновитися.

Карпати – Кайрат – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Всі ми професіонали і професійно ставимося до своєї справи. Намагаємося все використовувати максимально", – сказав футболіст в ефірі "Футбол News".

У неділю, 24 лютого, Карпати зіграють за Ворсклою у рамках 19 туру УПЛ.

Карпати зіграли внічию з Кайратом – львів'янам забив Есеола

Україна19 тур

Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

Ворскла
до матчу
7
дн
:
5
год
:
34
хв
Карпати
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ворскла - Карпати Карпати Карпати Роман Дебелко Роман Дебелко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
34
хв
Реал Мадрид
13:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук