Дебелко став повноцінним гравцем Риги

Колишній нападник Карпат Роман Дебелко продовжить кар'єру в Латвії.

Український 25-річний форвард Роман Дебелко підписав контракт з латвійською Ригою, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди не розголошуються.

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Останнім клубом Дебелка були львівські Карпати, куди він перейшов у 2017 році, проте згодом був орендований естонською Левадією. З початку 2019-го Роман знову виступав у Львові.

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В минулому сезоні Дебелко провів за Карпати 14 матчів у чемпіонаті України, в яких відзначився одним забитим голом.

Зауважимо, що Рига є чинним чемпіоном Латвії, цей титул команда здобула під керівництвом українського наставника Віктор Скрипника.