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Федецкий покинет Карпаты из-за парламентских выборов, – СМИ

00:35 20 Читати українською
Федецкий покинет Карпаты из-за парламентских выборов, – СМИ
Артем Федецкий / ФК Карпаты

Защитник Карпат Артем Федецкий может покинуть клуб из-за решения баллотироваться на парламентских выборах.

Карпаты и Артем Федецкий имеют недоразумения из-за того, что капитан львовской команды баллотируется на парламентских выборах от партии действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщает Спортивка.

Федецкий баллотируется в Верховную Раду от Слуги Народа по одному из округов Львова

По информации источника, защитник, скорее всего, покинет клуб и не получит должности в руководстве.

Напомним, Карпаты по итогам сезона 2018/19 оказались в зоне переходных матчей, в которых победили Волынь и остались в УПЛ.

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Артем Федецкий Артем Федецкий Карпаты Карпаты
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