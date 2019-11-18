Де Пена уничтожил Оболонь-Бровар, исполнив фирменный трюк Лобановского – видео голевых подвигов легионера Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена помог своей команде разгромить Оболонь-Бровар в товарищеском матче.

Киевляне забили в ворота "пивоваров" пять "схих" мячей, четыре из которых – в активе Де Пены. Особенно красивым получился второй мяч уругвайца. Карлос отличился прямым ударом с углового.

Динамо в спарринге разгромило Оболонь-Бровар – Де Пена оформил покер

Добавим, что так называемый "сухол лист" был фирменным трюком легендарного игрока и тренера Динамо Валерия Лобановского.

В нынешнем сезоне Де Пена сыграл за Динамо 12 матчей в чемпионате Украины, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.