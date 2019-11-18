Де Пена знищив Оболонь-Бровар, виконавши фірмовий трюк Лобановського – відео гольових подвигів легіонера Динамо

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена допоміг своїй команді розгромити Оболонь-Бровар у товариському матчі.

Кияни забили у ворота "пивоварів" п'ять "схих" мячів, чотири з яких – в активі Де Пени. Особливо красивим вийшов другий м'яч уругвайця. Карлос відзначився прямим ударом з кутового.

Динамо в спарингу розгромило Оболонь-Бровар – Де Пена оформив покер

Додамо, що так званий "сухил лист" був фірмовим трюком легендарного гравця і тренера Динамо Валерія Лобановського.

В нинішньому сезоні Де Пена зіграв за Динамо 12 поєдинків у чемпіонаті України, в яких записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.