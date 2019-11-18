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Де Пена знищив Оболонь-Бровар, виконавши фірмовий трюк Лобановського – відео гольових подвигів легіонера Динамо

11:26 3391 Читать на русском
Де Пена знищив Оболонь-Бровар, виконавши фірмовий трюк Лобановського – відео гольових подвигів легіонера Динамо
Де Пена та Андрієвський / фото: Динамо

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена допоміг своїй команді розгромити Оболонь-Бровар у товариському матчі.

Кияни забили у ворота "пивоварів" п'ять "схих" мячів, чотири з яких – в активі Де Пени. Особливо красивим вийшов другий м'яч уругвайця. Карлос відзначився прямим ударом з кутового.

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Додамо, що так званий "сухил лист" був фірмовим трюком легендарного гравця і тренера Динамо Валерія Лобановського.

В нинішньому сезоні Де Пена зіграв за Динамо 12 поєдинків у чемпіонаті України, в яких записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

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Динамо Динамо Відеоновини Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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