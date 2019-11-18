Де Пена знищив Оболонь-Бровар, виконавши фірмовий трюк Лобановського – відео гольових подвигів легіонера Динамо

Збірна України — 12:00 6360
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"Збірній України не потрібно співати дифірамби": Мирон Маркевич – про наші проблеми і ймовірний матч із Росією
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Збірній України влаштували теплий прийом після тріумфального завершення відбору на Євро-2020 – атмосферні фотоЄвро-2020 — 09:40 4630
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Сербія – Україна: InStat назвав найкращого гравця матчу у складі "синьо-жовтих"Євро-2020 — 00:50 4668
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Англія розгромила Косово: перемога "Трьох левів" на класі, день британських рекордів і готовність косоварів до Євро-2020Євро-2020 — 00:35 1537
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Євро-2020: збірна України провела найкращий відбірковий турнір у своїй історіїЄвро-2020 — 17 лист 1087