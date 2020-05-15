Де Пена признался, когда завершит карьеру

Хавбек Динамо Карлос Де Пена не собирается скоро завязывать с выступлениями на профессиональном уровне.

"Планирую играть до 40 лет и пока не думаю много о будущем. Сейчас я – футболист, и наслаждаюсь своим временем здесь.

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Моя мечта – играть в футбол. А уже после завершения карьеры посмотрим. Может, я хочу стать тренером, может, скаутом. Пока не знаю. Но в будущем, возможно, я смогу рекомендовать уругвайских или других латиноамериканских игроков Динамо", – признался Де Пена в интервью официальному сайту киевлян.

Добавим, что 28-летний уругваец провел в составе Динамо 27 поединков в текущем сезоне, отметившись 5 голами и 4 ассистами. Его соглашение с киевским клубом рассчитано до конца 2021-го.

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