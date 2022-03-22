Вингер Динамо Карлос Де Пена продолжает размышлять о своем будущем и не торопится с решением.

Едва ли не сразу после полномасштабного вторжения России в Украину 30-летний уругваец начал тренироваться со своим родным клубом – Насьоналем из Монтевидео.

Труа окончательно отстранил Жерсона Родригеса – легионер Динамо пробездельничает до конца аренды

Стороны даже начали переговоры по поводу полноценного возвращения Де Пены на родину, но Карлос не захотел подписывать с этим коллективом контракт. Его приоритет – выступления за пределами родной земли, утверждает журналист Рамиро Феррейра.

В этом сезоне вингер провел за Динамо 23 матча, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами. Его контракт с киевлянами рассчитан до конца 2022 года.

Россия напала на Украину: бегство Суркисов с миллионами, российский вратарь, воспитанный в Италии, воюет за нас (LIVE)