Вінгер Динамо Карлос Де Пена продовжує роздумувати щодо свого майбутнього і не поспішає з рішенням.

Чи не одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 30-річний уругваєць розпочав тренуватись зі своїм рідним клубом – Насьйоналем із Монтевідео.

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Сторони навіть розпочали перемовини щодо повноцінного повернення Де Пени на батьківщину, але Карлос не захотів підписувати з цим колективом контракт. Його пріоритет – виступи за межами рідної землі, стверджує журналіст Раміро Феррейра.

Цього сезону вінгер провів за Динамо 23 матчі, відзначившись двома голами та чотирма асистами. Його контракт з киянами розрахований до кінця 2022 року.

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