Клуб полностью отстранил люксембуржца от работы с командой, информирует L'Équipe.

Кендзера написал мощную публикацию на украинском языке – легионер Динамо обещает вернуться после победы над Россией

В начале года Жерсон в очередной раз вляпался в скандал – не вовремя вернулся из отпуска и опоздал на первую тренировку нового наставника. Предварительно речь шла о досрочном разрыве контракта, однако стороны не смогли найти юридический компромисс. Форвард останется игроком Труа чисто формально и будет бить баклуши до конца сезона, когда и завершается его аренда из Динамо.

Добавим, что Жерсон успел провести 12 матчей в чемпионате Франции, отличившись одним голом и одним ассистом.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше