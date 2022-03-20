Труа окончательно отстранил Жерсона Родригеса – легионер Динамо пробездельничает до конца аренды
Труа решил не церемониться с нападающим Жерсоном Родригесом.
Клуб полностью отстранил люксембуржца от работы с командой, информирует L'Équipe.
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В начале года Жерсон в очередной раз вляпался в скандал – не вовремя вернулся из отпуска и опоздал на первую тренировку нового наставника. Предварительно речь шла о досрочном разрыве контракта, однако стороны не смогли найти юридический компромисс. Форвард останется игроком Труа чисто формально и будет бить баклуши до конца сезона, когда и завершается его аренда из Динамо.
Добавим, что Жерсон успел провести 12 матчей в чемпионате Франции, отличившись одним голом и одним ассистом.
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