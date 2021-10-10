Вингер киевского Динамо Карлос Де Пена прокомментировал статус самого результативного уругвайца в Европе на данный момент и рассказал, ждет ли до сих пор дебюта в национальной команде.

"Я видел эти статистические сводки. Однако стараюсь не обращать внимание на такие вещи, потому что они отвлекают. Даю себе отчет, что я не лучший уругвайский игрок и эта статистика не отображает полноты картины, это просто промежуточные показатели.

Де Пена признался в дружбе с многолетним лидером Шахтера

Я просто делаю свою работу. Конечно, приятно забивать, приятно отдавать. Но это то, что я в принципе должен делать и в конце концов самое важное, чтобы твоя команда победила.

Не стану скрывать, что это моя мечта. Я знаю, как непросто попасть в сборную, там собраны лучшие. У нас сильная национальная сборная. Думаю, если я проявлю себя в Лиге чемпионов, то вполне возможно, что получу этот шанс", – рассказал легионер Динамо в интервью FanDay.

Отметим, что воспитанник Насьоналя Монтевидео никогда не надевал футболку сборной Уругвая любой возрастной категории. В нынешнем сезоне Карлос Де Пена провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 3 ассиста.

Зоря близька до втрати головного активу: чи скористаються ситуацією Динамо та Шахтар?