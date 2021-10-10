"Да. Мы жили в одном районе, часто пересекались на улице, наши жены общались между собой. Позже мы стали выбираться на совместные ужины, ходили в гости. Это нормально.

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Меня удивляет, когда люди недоумевают, как это у тебя могут быть друзья в Шахтере? Вне футбола мы все люди, имеем такие же проблемы, как и все. Тайсон говорит по-португальски, я по-испански. Это тоже сближает. На футбольном поле мы были по разные стороны баррикад, но я уважаю всех игроков Шахтера, без исключения", – рассказал уругваец в интервью FanDay.

Напомним, что Карлос Де Пена защищает цвета столичного гранда с апреля 2019-го. В свою очередь Тайсон выступал за Шахтер в 2013-2021 гг.

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